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JOHCM European Select Val A. - XFRA : Diverse Fonds: Aussetzung/Suspension




05.01.23 16:14
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DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL MET.-METZ.EUR.GROW.SUST.A ME62 IE0002921868 BAW/UFN MET.-METZ.EU.SM.C.SUS.AEO ME63 IE0002921975 BAW/UFN M.-METZ.JAP.EQ.SUST.FD A ME64 IE0003722711 BAW/UFN MET.-METZ.GLO.EQ.SUST.AEO ME66 IE0003723560 BAW/UFN COMG.GROWTH EU.SM.CO. EOA WYZD IE0004766014 BAW/UFN COMGEST GROWTH EUROP.EOAC WYZ5 IE0004766675 BAW/UFN COMGEST GROWTH JAP.YNAC WYZ2 IE0004767087 BAW/UFN COMG.GROWTH CHINA EOAC WYZ1 IE0030351732 BAW/UFN J O H.C.M.U.FD-CO.EU.B LS U65B IE0031005436 BAW/UFN J O H.C.M.U.FD-EO S.V.BLS U65F IE0032904009 BAW/UFN J O H.C.M.U.FD-EO S.V.BEO U65C IE0032904116 BAW/UFN J O H.C.M.U.FD-EO S.V.AEO U65H IE0032904330 BAW/UFN J O H.C.M.U.FD-CO.EU.B EO U65E IE0033009014 BAW/UFN J O H.C.M.U.FD-CO.EU.A EO U65I IE0033009238 BAW/UFN COMGEST GROWTH GLB.DLAC WYZI IE0033535075 BAW/UFN COMG.GWTH EMER.MKTS DLAC WYZ6 IE0033535182 BAW/UFN J O H.C.M.U.-GL.OPP.B EO U65K IE00B80FZF09 BAW/UFN J O H.C.M.U.-GL.OPP.B LS U65P IE00B89JT176 BAW/UFN

 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
3,405 € 3,365 € -   € 0,00% 01.01./01:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE0032904330 A0BLYW 3,92 € 2,82 €
Werte im Artikel
218,60 plus
+2,12%
56,57 plus
+2,00%
4,36 plus
+1,70%
4,39 plus
+1,69%
310,89 plus
+1,58%
2,28 plus
+1,20%
3,41 plus
+1,19%
33,38 plus
+0,77%
31,76 plus
+0,57%
10,25 plus
+0,48%
65,98 plus
+0,47%
6,02 plus
+0,38%
5,61 plus
+0,09%
35,62 plus
+0,08%
29,68 plus
+0,07%
108,56 plus
0,00%
2,39 minus
-0,46%
2,66 minus
-0,75%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Fondsgesellschaft 		3,405 € +1,19%  04.01.23
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  = Realtime
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