FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN ADIF-ALTA VE 21/31 MTN ES0200002063 ADIF-ALTA VE 22/29 MTN ES0200002071 ADIF-ALTA VE 23/28 MTN ES0200002097 ORIX CORP. 23/28 MTN XS2583644146 SUMIT.M.T.BK 23/26 MTN XS2603552014 ACCIONA ENE. 23/30 MTN XS2610209129 OSB GROUP 23/33 FLR MTN XS2613354922 VW FIN.SERV 23/29 MTN XS2622198955 MDGH GMTN R.23/53MTN REGS XS2623206187 GM FINANCIAL 23/27 MTN XS2625985945 STORA ENSO 23/29 MTN XS2629064267 CESKA SPORIT 23/27 FLRMTN XS2638560156 ASSA-ABLOY 23/35 MTN XS2678191904 ASSA-ABLOY 23/26 MTN XS2678207676 ASSA-ABLOY 23/30 MTN XS2678226114 NATLD N AMER 23/27 MTN XS2680745119 NATLD N AMER 23/33 MTN XS2680745382 TUERK.EXP.KB 23/27 REGS XS2692231975 AB/FROM ONWARDS 15.01.2024 17:30 CET