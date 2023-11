FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN STEEL FNDG 17/24 REGS XS1577953174 VEON HOLDINGS 19/25 REGS XS2058691663 MMC FINANCE 19/24 REGS XS2069992258 MMC FINANCE 20/25 REGS XS2134628069 VEON HLDGS 20/27 MTN REGS XS2252958751 STEEL F. 21/26 REGS XS2346922755 MMC FINANCE 21/26 REGS XS2393505008 AB/FROM ONWARDS 23.11.2023