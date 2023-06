FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN ORPEA 17-24 FR0013262987 ORPEA 17-24 FR0013301942 ORPEA 18-25 FR0013322187 ORPAE 19/27 CV FR0013418795 ORPEA 21/28 FR0014002O10 AB/FROM ONWARDS 29.06.2023 09:00 CET