DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL AB INBEV 14/26 MTN BE6265142099 01.11.2023 HZE/EOT AB INBEV 17-29 MTN BE6295393936 01.11.2023 HZE/EOT AB INBEV 17-37 MTN BE6295395956 01.11.2023 HZE/EOT AB INBEV 18-35 MTN BE6301511034 01.11.2023 HZE/EOT ANHEU.-BUSCH 19/31 MTN BE6312822628 01.11.2023 HZE/EOT