DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL SUN.CH.HLDGS 19/24 XS2075937297 BAW/UFN SUN.CH.HLDGS 20/25 XS2202754938 BAW/UFN SUN.CH.HLDGS 20/24 XS2212116854 BAW/UFN SUN.CH.HLDGS 21/24 XS2287889708 BAW/UFN SUN.CH.HLDGS 21/26 XS2287889963 BAW/UFN