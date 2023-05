DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL BP CAPITAL MKTS 14/26 MTN XS1040506898 10.05.2023 HZE/EOT BP CAPITAL MKTS 14/26 MTN XS1114473579 10.05.2023 HZE/EOT BP CAPITAL MKTS 15/27 MTN XS1190974011 10.05.2023 HZE/EOT BP CAPITAL MKTS 16/25 MTN XS1375957294 10.05.2023 HZE/EOT BP CAPITAL MKTS 16/24 MTN XS1492671158 10.05.2023 HZE/EOT BP CAPITAL MKTS 17/25 MTN XS1637863629 10.05.2023 HZE/EOT BP CAPITAL MKTS 18/24 MTN XS1851277969 10.05.2023 HZE/EOT BP CAPITAL MKTS 18/28 MTN XS1851278777 10.05.2023 HZE/EOT BP CAP.MKTS 19/27 MTN 4BPE XS1992931508 10.05.2023 HZE/EOT BP CAP.MKTS 20/24 MTN XS2135797202 10.05.2023 HZE/EOT