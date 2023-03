DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL LUMEN TECH. 2028 G US156686AM96 17.03.2023 HZE/EOT LUMEN TECH. 2039 S.P CYTB US156700AM80 17.03.2023 HZE/EOT LUMEN TECH. 12/42 S.U CYTC US156700AT34 17.03.2023 HZE/EOT LUMEN TECH. 15/25 US156700AZ93 17.03.2023 HZE/EOT LUMEN TECH. 20/29 144A CYTJ US156700BD72 17.03.2023 HZE/EOT LUMEN TECH. 19/26 REGS CYTE USU1566PAB14 17.03.2023 HZE/EOT LUMEN TECH. 20/29 REGS CYTG USU1566PAD79 17.03.2023 HZE/EOT LUMEN TECHN. 21/29 REGS CYTI USU54985AA15 17.03.2023 HZE/EOT