DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL TEVA P.FI.NL III 16/23 TFAE US88167AAD37 28.02.2023 HZE/EOT TEVA P.FI.NL III 16/26 TFAB US88167AAE10 28.02.2023 HZE/EOT TEVA P.FI.NL III 18/24 US88167AAL52 28.02.2023 HZE/EOT TEVA P.F.III 19/25 REGS USN8540WAC84 28.02.2023 HZE/EOT TEVA PH.F.NL.II 18/25 XS1813724603 28.02.2023 HZE/EOT TEV.P.F.N.II. 19/25 144A XS2083963236 28.02.2023 HZE/EOT