DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL GE CAP.INTL FDG16/25 MTN US36164Q6M56 09.11.2022 HZE/EOT GE CAP.INTL FDG 16/35 US36164QNA21 09.11.2022 HZE/EOT GEN.EL.CAP.SERVICES 2035 US36959CAA62 09.11.2022 HZE/EOT GENL EL. 12/42 US369604BF92 09.11.2022 HZE/EOT GENL EL. 2044 GECB US369604BH58 09.11.2022 HZE/EOT GENL ELECTR 20/27 US369604BV43 09.11.2022 HZE/EOT GENL ELECTR 20/30 US369604BW26 09.11.2022 HZE/EOT GENL ELECTR 20/50 GECD US369604BY81 09.11.2022 HZE/EOT GENERAL ELECTRIC 2037 MTN US36962G3A02 09.11.2022 HZE/EOT GENERAL ELECT. 08/38 MTN US36962G3P70 09.11.2022 HZE/EOT GENERAL ELECT. 09/39 MTN US36962G4B75 09.11.2022 HZE/EOT GENERAL ELEC.2026 FLR MTN US36962GW752 09.11.2022 HZE/EOT