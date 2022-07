DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL DZ BANK IS.C370 22/27 VAR DE000DFK0S48 BAW/UFN DZ BANK IS.C371 22/29 VAR DE000DFK0S55 BAW/UFN DZ BANK IS.C372 22/32 VAR DE000DFK0S63 BAW/UFN DZ BANK IS.C373 22/37 VAR DE000DFK0S71 BAW/UFN DZ BANK IS.C374 22/52 VAR DE000DFK0S89 BAW/UFN DZ BANK IS.C364 22/31 DE000DFK0SN1 BAW/UFN DZ BANK IS.C366 22/29 DE000DFK0SR2 BAW/UFN