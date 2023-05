DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: JPM-EM.MK.DV.JPMEMD AADL BBEN LU0862449427 BAW/UFN JPM-EM.MK.DV.JPMEMD ADEO BBEP LU0862449773 BAW/UFN BLACK.SF-EM.MK.EQ.ST.A2DL B92F LU1289970086 BAW/UFN BLACK.SF-EM.MK.EQ.ST.E2EO XMH9 LU1321847805 BAW/UFN