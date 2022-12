DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL POLYUS FINANCE 17/23 XS1533922933 BAW/UFN POLYUS FINANCE 18/24 REGS XS1713474325 BAW/UFN PHOSAGRO BD FDG 18/23REGS XS1752568144 BAW/UFN MMC FINANCE 19/24 REGS XS2069992258 BAW/UFN PHOSAGRO BD FDG 20/25REGS XS2099039542 BAW/UFN MMC FINANCE 20/25 REGS XS2134628069 BAW/UFN MMC FINANCE 21/26 REGS XS2393505008 BAW/UFN POLYUS FIN. 21/28 REGS XS2396900685 BAW/UFN