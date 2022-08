DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL MEXICO 04/34 MTN MXLA US91086QAS75 09.08.2022 HZE/EOT MEXICO 08/40 MTN MXLE US91086QAV05 09.08.2022 HZE/EOT MEXICO 12/44 MTN US91086QBB32 09.08.2022 HZE/EOT MEXICO 14/45 MTN MXLF US91086QBE70 09.08.2022 HZE/EOT MEXICO 15/46 MTN MXLH US91086QBF46 09.08.2022 HZE/EOT MEXICO 16/47 US91087BAB62 09.08.2022 HZE/EOT MEXICO 17/48 MXLB US91087BAD29 09.08.2022 HZE/EOT MEXIKO 19/50 MXLL US91087BAG59 09.08.2022 HZE/EOT MEXIKO 20/51 MXLR US91087BAL45 09.08.2022 HZE/EOT MEXIKO 20/61 US91087BAN01 09.08.2022 HZE/EOT MEXIKO 21/41 0O0A US91087BAQ32 09.08.2022 HZE/EOT MEXIKO 22/52 US91087BAS97 09.08.2022 HZE/EOT