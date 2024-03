Weitere Suchergebnisse zu "Holcim Ltd":

The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.03.2024 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.03.2024 ISIN Name BMG8766E1093 TEXTAINER GROUP HLDGS LTD CH0000816824 OC OERLIKON CORP.AG SF 1 CH0001319265 SCHW.NATLBK N.SF 250 CH0002178181 STADLER RAIL AG SF-,20 CH0002432174 BUCHER INDS NAM. SF-,20 CH0003245351 ROLL HLDG -VON INH.SF-,10 CH0003390066 MIKRON HLDG NA SF 0,10 CH0003541510 FORBO HLDG AG NA SF 0,1 CH0003583256 HIGHL.EVENT A.ENT.INH.SF9 CH0003671440 RIETER HLDG NA SF 5 CH0005059438 NEBAG NA SF 0,02 CH0005795668 SWISS STEEL HOLDING AG CH0006372897 INTERROLL HLDG NA SF 1 CH0008038389 SWISS PRIME SITE SF 2 CH0008702190 CICOR TECHNOL.NAM. SF 10 CH0008742519 SWISSCOM AG NAM. SF 1 CH0008837566 ALLREAL HLDGS NAM SF 1 CH0009002962 BARRY CALLEBAUT NA SF0,02 CH0009062099 SCHAFFNER HLDG NA SF 32,5 CH0009115129 KINARUS THERAP.NA SF 0,01 CH0009320091 FEINTOOL INTL HOLDG NAM CH0009691608 BEKB AG/BCBE SA NAM.SF 20 CH0010570759 LINDT SPRUENGLI NAM.SF100 CH0010570767 LINDT SPRUENGLI PS SF 10 CH0010645932 GIVAUDAN SA NA SF 10 CH0010675863 SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2 CH0010702154 KOMAX HLDG NA SF 0,10 CH0010819867 TALENTHOUSE NAM. SF 0,10 CH0010947627 AIRESIS NA SF 0,25 CH0011029946 INFICON HLDG AG NA SF 5 CH0011075394 ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 CH0011108872 MOBIMO HOLDING NA SF 3,4 CH0011178255 TX GROUP AG NA SF 10 CH0011339204 ASCOM HLDG NA SF 0,50 CH0011432447 BASILEA PHARM.NA SF 1 CH0011484067 ST.GALLER KANTONALBK.SF80 CH0011795959 DORMAKABA HLDG NA.SF 0,10 CH0012005267 NOVARTIS NAM. SF 0,49 CH0012032048 ROCHE HLDG AG GEN. CH0012032113 ROCHE HLDG AG INH. SF 1 CH0012100191 TECAN GRP AG NAM.SF 0,10 CH0012138605 ADECCO GROUP AG N. SF 0,1 CH0012142631 CLARIANT NA SF 2,18 CH0012214059 HOLCIM LTD. NAM.SF2 CH0012221716 ABB LTD. NA SF 0,12 CH0012255144 SWATCH GRP AG NAM.SF 0,45 CH0012255151 SWATCH GRP AG INH.SF 2,25