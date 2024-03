The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.03.2024 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.03.2024 ISIN Name CH0305285295 VARIA US PROP. VINKUL.SF1 CH0311864901 VAT GROUP AG SF -,10 CH0312309682 ZUEBLIN IMMO.H.NAM.SF22,5 CH0315966322 BELL FOOD GRP AG NA.SF0,5 CH0319416936 FLUGHAFEN ZUERICH NA SF10 CH0325094297 INVESTIS HOLDING SF-,10 CH0325814116 KUROS BIOSCI.AG NAM.SF-,1 CH0334081137 CRISPR THERAPEUT. SF -,03 CH0360674466 GALENICA AG SF -,10 CH0360826991 COMET HLDG AG NA SF 1 CH0363463438 IDORSIA AG SF-,05 CH0367427686 VALARTIS GROUP AG NA SF 1 CH0371153492 LANDIS+GYR GROUP AG SF 10 CH0404880129 ASMALLWORLD AG SF 1 CH0406705126 SENSIRION HOLDING SF0,1 CH0418792922 SIKA AG NAM. SF 0,01 CH0420462266 KLINGELNBERG AG NA SF5 CH0432492467 ALCON AG NAM. SF -,04 CH0435377954 SIG GROUP AG NA SF-,01 CH0466642201 HELVETIA HLDG NA SF 0,02 CH0468525222 MEDACTA GROUP S.A. SF-,10 CH0478634105 AEVIS VICTORIA NA SF 1 CH0528751586 VZ HOLDING AG NA. SF -,05 CH0530235594 VETROPACK HLDG A SF 1 CH0531751755 BANQUE CANTONALE VAUD.SF1 CH0582581713 DOTTIKON ES HLDG NAM. CH1101098163 BELIMO HOLDING AG SF-,05 CH1169151003 GEORG FISCHER NA SF 0,05 CH1175448666 STRAUMANN HLDG NA SF 0,01 CH1176493729 BACHEM HLDG NA SF 0,01 CH1248667003 SCHWEITER TECHS VNA SF 1 CH1252930610 LUZERNER KANTNBK SF 3,70 CH1256740924 SGS S.A. NA SF 0,04 CH1260041939 OBSEVA SA SF-,076923 CH1261338102 PHOENIX MECANO NAM. SF 1 CH1262055788 EVOLVA HOLDING AG SF12,50 CH1263676327 ROMANDE ENERGIE HLD. SF 1 CH1276028821 SANTHERA PHARM.HD.SF 0,10 CH1278877563 GAVAZZI -C.- NA. SF 15 FR0010211037 EROLD S.A. EO -,10 FR001400JX97 PIXIUM VISION SA EO 1 XS1590067432 LOXAM 17/25 REGS