The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.03.2024 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.03.2024 ISIN Name CH0012268360 KUDELSKI SA INH. SF 8 CH0012335540 VONTOBEL HLDG AG NA SF 1 CH0012410517 BALOISE HLDG NA SF 0,10 CH0012453913 TEMENOS AG NAM. SF 5 CH0012549785 SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05 CH0012829898 EMMI AG SF 10 CH0013841017 LONZA GROUP AG NA SF 1 CH0014284498 SIEGFRIED HL NA SF 14,60 CH0014345117 CIE FINAN.TRAD. INH. CH0014786500 VALIANT HLDG NA SF 0,50 CH0014852781 SWISS LIFE HLDG NA SF0,10 CH0016440353 EMS-CHEMIE HLDG NAM.SF-01 CH0017875789 JUNGFRAUB. HLDG NA SF 1,5 CH0018294154 PSP SWISS PROP. SF 0,1 CH0019107025 APG SGA SA NAM. SF 2,60 CH0019304531 SWISS ESTATES PS SF 5,0 CH0019396990 YPSOMED HLDG SF 14,15 CH0021545667 VAUDOISE AS.HLD.NA.B SF25 CH0022268228 EFG INTL AG NAM. SF -,50 CH0022427626 LEM HLDG SA NA SF-,50 CH0023405456 AVOLTA AG NAM. SF 5 CH0023868554 IMPLENIA AG NA SF 1,02 CH0024590272 ALSO HOLDING AG SF 1 CH0024608827 PARTNERS GR.HLDG SF -,01 CH0024638196 SCHINDLER HLDG PS SF-,10 CH0024638212 SCHINDLER HLDG NA SF-,10 CH0024666528 HOCHDORF HLDG AG SF 10 CH0025238863 KUEHNE + NAGEL INTL SF 1 CH0025343259 COLTENE HLDG AG NAM.SF0,1 CH0025536027 BURCKHARDT C.H. NA.SF2,50 CH0025751329 LOGITECH INTL NA SF -,25 CH0028422100 BELLEVUE GRP NAM. SF 0,1 CH0029850754 ADDEX THERAP. SF 0,01 CH0030170408 GEBERIT AG NA DISP. SF-10 CH0030380734 HUBER+SUHNER NA SF-,25 CH0030486770 DAETWYLER HLDG INH.SF0,05 CH0033361673 U-BLOX HOLDING SF 11,50 CH0038285679 ORASCOM DEVEL.NA.SF 5 CH0038388911 SULZER NAM. SF -,01 CH0038863350 NESTLE NAM. SF-,10