The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 31.08.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 31.08.2023 ISIN Name CA55082H1073 LYCOS ENERGY INC. FR0013247244 ADOMOS S.A. EO-,0001 FR001400BJ77 ACHETER-LOUER EO 0,0013 US20717E2000 CONFORMIS NEW DL-,00001 US34417P1003 FOCUS FIN. PART.A DL-,01