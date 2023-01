The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 31.01.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 31.01.2023 ISIN Name CA2327492005 CYPRESS DEVELOPMENT CORP. CA25260V1031 DIAMOND FIELDS RES CA45029H1047 ISM RESOURCES CORP. CA53272L1031 LIMINAL BIOSCIENCES NO0010886013 GNP ENERGY AS NK 1 US5895841014 MERIDIAN BIO US68163W1099 OLYMPUS CORP. ADR US7990855014 SAN MIGUEL ADR/10 US8385181081 SOUTH JERSEY IND. DL 1,25