The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.11.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.11.2023 ISIN Name AU0000021693 HEALTHIA LTD. CA3620061083 GNOMESTAR CRAFT INC. CA6028965086 MINERAL MOUNTAIN RES. NEW DE000DK0QD54 DEKA GM ANL 18/24 FR0010655761 AMUNDI ETF MSCI UK FR0010688176 AMUNDI ETF MSCI EUR.BKS FR0013221140 LA POSTE 16/43 HK0000949955 PROSPEROUS PRINT. TEMP.TR KYG368851047 FULCRUM UTIL.SVCS LS-,001 LU1407888053 AM US TBD 7-10Y UED LU1681039134 AIS-AM.JPXNIK400 EOCDH LU1681039480 AIS-AM.FTSE EPRAEORE EOC LU1681043912 AIS-MCTESGSCRND EO ACC LU1681046345 AIS-G.B.L.R.E.I.G.1-3EOC LU1829218822 MUL-LESGEOCOBDEXFIDRUE LU1954152853 MUL-LYX.NASDAQ DAHEOA US2933061069 ENGLOBAL DL-,001 US3952591044 GREENHILL + CO.INC.DL-,01 US45333L1061 INCANNEX HEALTH.SP.ADR/25 US59511X1054 MICRON SOLUTIONS DL-,001 US6952631033 PACWEST BANCORP. DL-,01 XS2705811292 BRIT.COLUMB 23/49 MTN 4