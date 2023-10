The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.10.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.10.2023 ISIN Name BMG3968F1370 GOLD.FIN.HLDGS NEW HD-,10 BMG6469T1009 NEWOCEAN ENERGY HLD.HD-10 CA24689E1079 DELIC HOLDINGS CORP. CA48850D1015 KENADYR METALS CORP. CA60268M1023 MINDSET PHARMA INC. CA89237Y1034 TRACKX HOLDINGS INC. GB00BZ58DH10 OSIRIUM TECH.PLC LS -,01 GB00B61D1Y04 EMIS GROUP PLC LS -,01 GG00BMXNVC81 ROUND HILL MUSIC ROYALTY HK0250031678 SINO-I TECHNOL. NEW JP3047480003 KENEDIX RES.N.I.CORP.REIT LU0156801721 TENARIS S.A. NA DL 1 LU0236153390 DWS I.-ASIAN S/M CAP LC LU0236153556 DWS I.-ASIAN S/M CAP LD US36227K1060 GSE SYS INC. DL-,01 US87250W2026 TD HOLDINGS I.NEW DL-,001