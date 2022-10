The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.09.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.09.2022 ISIN Name CA1850531056 CLEARMIND MEDICINE INC. CA36468K1049 GAMELANCER GAMING CORP. GB00BD0Q3L08 ANGLO AFR.OIL+GAS LS-,001 JP3351200005 SHIZUOKA BK LTD US172967LR04 CITIGROUP INC. 17/22 FLR US1773761002 CITRIX SYSTEMS DL-,001 US2644115055 DUKE REALTY DL-,01 US48127FAA12 JPMORGAN CH.DEP.SHS PFD V US6612041078 NORTH MTN.MERGER A -,0001 US74933X2036 RA MEDICAL SYSTEMS US8580981061 STEEL CONNECT INC. DL-,01 US98920Y3045 ZEALAND PHA.SP.ADR 1 DK 1