The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.08.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.08.2023 ISIN Name DE0006636681 VA-Q-TEC AG NA O.N. AU000000GCY6 GASCOYNE RESOURCES LTD AU000000HIL8 HILLS LTD AU0000015588 KLEOS SPACE CDI/1/1 FR0000031122 AIR FRANCE-KLM INH. EO 1 GB00BD0NBV71 THOR ENERGY P.R. LS-,0001 US00445F1093 ACERAGEN INC. US30219E1038 EXPRESS INC. DL-,01 US8485601087 SPIRE GLOBAL A DL-,0001