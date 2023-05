The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.05.2023. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.05.2023. ISIN Name FR0007317813 CS GROUP SA NOM. EO 1 CA0076282098 ADVANCED PROTEOME THERAP. CA29286E1034 ENGINEER GOLD MINES LTD. CA88576E1088 THREE VALLEY COPPER O.N.