The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.03.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.03.2023 ISIN Name BMG2133H1016 CHINA MED.+HLTH.G.HD-0005 CA72750P3034 PLANTX LIFE INC. US45031U1016 ISTAR INC. A DL -,001 US65344Q1004 NEXT FIFT.COMM.GRP.ADR/1 US78645L1008 SAFEHOLD INC. DL-,01 XS2585797041 INVESTEC BK 23/28FLRMTN 2