The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.01.2024 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.01.2024 ISIN Name CA48214J1093 JUST KITCHEN HLDGS CORP. CA65654L1058 NORSEMAN SILVER INC. DE000A3EX2E7 EQS GROUP AG NA Z.VERK DE000A3E5YZ3 BINZ AMB.UMW 21/31 DK0060227585 CHRISTIAN HANSEN HL.DK 10 GB00BJTCG679 DX (GROUP) PLC LS -,01 GB00B06GNN57 BLANCCO TECHNOL.GR.LS-,02 GB00B1PRW957 CT SPUK-CT CHINA OPP.RAEO IT0005549644 PIERREL S.P.A. SE0009947740 PMD DEVICE SOLUTIONS AB US03890D1081 ARAVIVE DL-,0001 US3736785078 GEOVAX LABS NEW DL -,001