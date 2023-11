The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 29.11.2023. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.11.2023. ISIN Name AU000000OKR7 OKAPI RESOURCES LTD CA05465L1004 AXION VENTURES INC. DE000A3E5XL5 KRED.F.WIED.21/30 ANL DE000A30VM60 KRED.F.WIED.22/26 MTN DE000A30V141 KRED.F.WIED.23/26 MTN GB0009619817 STARVEST PLC LS-,01 US9234541020 VERITIV CORP. DL-,01