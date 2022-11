The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 29.11.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.11.2022 ISIN Name AU000000PTB9 PTB GROUP LTD. AU000000SCP9 SCA PPTY GRP STAPLED UTS US0395871009 ARCIMOTO INC. US90070A1034 TUSCAN HLDGS II DL-,0001 US90070A2024 TUSCAN HLDGS CORP.II UTS