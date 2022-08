The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 29.08.2022. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.08.2022. ISIN Name AU000000OGC7 OCEANAGOLD DEF. CUFS 1 GB00B7T77214 NATWEST GROUP PLC LS 1 JP3262900008 KINTETSU WORLD EXP. US04744L1061 ATHERSYS INC. NEW DL-,001 US4698141078 JACOBS ENGINEERING DL 1 US55953Q2021 MAGNIT GDR REG.S/1/5RL-01