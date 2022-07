The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 29.07.2022. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.07.2022. ISIN Name BMG393381196 GLOBAL BR.GR.HOLD.HD0,125 FR0013263878 UMANIS INH. EO -,11 FR0014000T90 2MX ORGANIC EO 001 GB00BJ7HMW26 FINABLR PLC LS 0,01 GB0009123323 ULTRA ELECTR.HLDGS LS-,05 NO0010934748 ORN SOFTWARE HLDG NK-,10 US74907L1026 QUOIN PHARMACEUT. ADR 400 US9490901041 WELBILT INC. DL-,01