The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 29.05.2023. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.05.2023. ISIN Name CA64913V4001 NEW WAVE HOLDINGS CORP. CH0002187810 PHOENIX MECANO INH. SF 1 KYG216211006 BIT ORIGIN LTD. DL-,01 NO0003095309 TECHSTEP NK 1