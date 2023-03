The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 29.03.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.03.2023 ISIN Name CA58440B1013 MEDIA CENTRAL CORP. INC. DE000DFK0NM4 DZ BANK IS.C314 22/29 DE000DFK0NN2 DZ BANK IS.C315 22/30 DE000DFK0NP7 DZ BANK IS.C316 22/31 GB00BMH46555 7DIGITAL GRP PLC LS-0001 US09076G1040 BIOPHYTIS ADR/10 O.N. US35085K1097 4D PHARMA PLC SP,ADR/8 US91822M5022 VEON LTD ADR 25 NEW