The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.12.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.12.2023 ISIN Name CA92535P8819 VERSUS SYS INC. MHY2294C1075 ENETI INC. DL-,01 NL0000339703 BETER BED HLDG EO-,02 SE0018012932 BERGS TIMBER AB B O.N. US05338F2074 AVALO THERAPEUT. DL-,001