The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.12.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.12.2022 ISIN Name JP3786200000 HITACHI MET. US02115D1090 ALSET INC. DL-,001 US0585161054 BALLANTYNE STRONG DL -,01 US10918L1035 BRIGHAM MIN. CL.A DL-,01 US6866882011 ORMAT TECHO. 144A US82982V1017 SITIO ROYALTIES CORP.CL.A