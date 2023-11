The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.11.2023. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.11.2023. ISIN Name CA35954B2066 FSD PHARMA B SUB. VTG US0952291005 AVANTAX INC. DL-,0001 US4510336096 IBIO INC. DL -,001 US7589321071 REGIS CORP. (MINN.) DL-05