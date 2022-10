The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.10.2022. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.10.2022. ISIN Name KYG7823W1024 SARISSA CAP. CL.ADL-,0001 CA0712051089 BATHURST METALS CORP. CA77937B1013 ROVER METALS CORP US74731Q1031 PZENA INV.MANAG. CL A US7595JP1063 RELIEF THER.HL.SP.ADR/150 US87969N2045 TELSTRA CORP. ADR/5 US91818X1081 UXIN LTD. ADR/3 CL.A YC1