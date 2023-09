The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.09.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.09.2023 ISIN Name BMG9078F1077 TRITON INT.LTD A DL-,01 CA68621J1049 ORGANTO FOODS INC. DE000A3MP5S0 CREDICORE PH 21/26 IE00BG5J1M21 HANETF-MED.CANN+WELL.DL A JP3251200006 BK OF KYOTO LTD JP3729000004 SBI SHINSEI BANK SG1AI1000008 GOLDEN ENERGY+RES SD-,10 US87166L1008 SYNLOGIC INC. DL-,001 US98420U7037 XWELL INC. DL-,01