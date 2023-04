The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.04.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.04.2023 ISIN Name AU000000SGH7 SLATER AND GORDON LTD CA01910L1004 ALLIED COPPER CORP. CA98561L1085 YELLOW STEM TECH INC. GB00BLFJ1613 RAMBLER MET+MIN LS -,01 US1416191062 CARDIOVASCULAR SY.DL-,001 US67181A1079 OAK STR.HEALTH DL-,001 XS2057884921 MON.HOLDCO 3 19/25 REGS XS2057886892 MON.HOLDCO 3 19/25 FLR XS2057887197 MON.HOLDCO 2 19/26 REGS