The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.03.2023. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.03.2023. ISIN Name AU000000AOU2 AUROCH MINERALS LTD. CA37891V1058 GLOBAL CARE CAPITAL INC. CA77637H1010 ROOGOLD INC.