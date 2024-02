The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.02.2024. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.02.2024. ISIN Name DE000A0LAUP1 CROPENERGIES AG IE00BMYDBG17 FLSHI DM LV CEE DLA IE00BMYDBM76 FLSHI DM HD CEE DLD IE0002UTLE51 HSBCETFSWEBSEQ DLA SE0020179158 GOODBYE KANSAS GROUP AB US0484532033 ATLANTIC COASTAL ACQ. UT