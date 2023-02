The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.02.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.02.2023 ISIN Name CA21922J6043 CORNERSTONE CAP. RES NEW CA98143W1014 WORLD CLASS EXTRA. GB00B29YYY86 DEEPMATTER GR.PLC LS-0001 US22266L1061 COUPA SOFTWARE INC.-,0001 US76117W1099 RESOLUTE FOREST PROD.DL 1