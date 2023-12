The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.12.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.12.2023 ISIN Name AU000000BBX1 BBX MINERALS LTD. AU000000GMR9 GOLDEN RIM RES CA3886592037 GRAPH BLOCKCHAIN INC. CA9107971090 UNITED LITHIUM CORP. FR0004197747 THERADIAG SA EO 1,01 GB00BMGWZY29 DEEPVERGE PLC LS-,001 JP3746900004 SEIKO PMC CORP. KYG983401053 YASHILI INTL HLDGS REG S US53838L1008 LIVEVOX HOLDINGS DL-,0001 VGG1643W1115 BRILLIANT ACQUISIT.CORP. XS2195511006 AMS-OSRAM 20/25 REGS