The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.11.2023. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.11.2023. ISIN Name CA1850532047 CLEARMIND MEDICINE INC. AU000000CNW6 CIRRUS NETW. HLDGS BE6338582206 BIOCARTIS GR 22/24 CV US4278255009 HERSHA HOSPIT.TR. SBI A US58286E1029 MDXHEALTH S.A. ADR/1 O.N. US81577F1093 SEELOS THERAPEUT. DL-,001