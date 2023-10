The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.10.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.10.2023 ISIN Name CA76658Q1072 RIGHT SEASON INV.CORP.NEW AU000000ACB7 A-CAP ENERGY LTD. AU000000NCM7 NEWCREST MNG LTD DE000A0BVVK7 DT.CANNABIS AG O.N. DE000A0V9L94 EYEMAXX R.EST.AG DE000A2DA6T5 DT.CANNABIS AG JGE O.N. DE000A37FUA4 PAION AG BZR IE00B454X613 SPDR MSCI EM LAT.AMER.ETF NL0015000DC9 CLIMATE T.C.A.I EO-01 NL0015001RN4 FERROVIAL SE EO-ANR US82452T3059 SHIFT TECH.INC.A NEW US98978N2009 ZIVO BIOSCIENCE DL-,001