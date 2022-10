Finanztrends Video zu Twitter



The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.10.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.10.2022 ISIN Name CA40638K6060 HALO COLLECTIVE INC. CA5015061099 KWESST MICRO SYS INC. CA5608291038 MAJOR PRECIOUS MET.CORP CA65343B1040 NEXTECH AR SOLUTIONS GB00BGDLPW84 TRI-STAR RES.PLC LS 0,05 GB00B1CL5249 LAMPRELL PLC LS -,05 USU88868AY74 T MOBILE USA 21/32 REGS USU88868BA89 T MOBILE USA 21/29 REGS US45326V3015 INCHCAPE PLC SPONS.ADR/1 US87854Y1091 TECHNIP ENERG. SP.ADR/1 US90184L1026 TWITTER INC. DL-,000005