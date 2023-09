The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.09.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.09.2023 ISIN Name CA00775X1006 ADVANCE UNITED HOLDINGS CA37953Y1043 GLOBAL HEMP GROUP INC. CA53272L2021 LIMINAL BIOSCIENCES NEW CA68616X1006 OREX MINERALS (NEW) US98986X1090 ZYNERBA PHARMACEUTIC.INC. XS0015190423 HSBC BK PLC 1985 UND.FLR