The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.09.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.09.2022 ISIN Name AT0000740642 RAIFF.-OSTEUR.-RENT RAST. AT0000740659 RAIFF.-OSTEUR.-RENT T AT0000740667 RAIFF.-OSTEUR.-RENT VT AT0000805460 RAIFF.-OSTEUR.-AKT. T AT0000812938 ERSTE ST.EU.EM.R01TEO AT0000858428 ERSTE ST.EU.EM.R01AEO IE00BMFNWJ02 HANETF-CLEANLIV.ESG-S DLA IE00BNTVVW33 HANETF-FISCHSBG DLA LU0011850392 BGF-EMERG.EUROPE NAM.A2 LU0051759099 JPM-EMG EU.EQ.JPMEEE ADEO LU0062756647 DWS OSTEUROPA INH. LU0078277505 F.TEM.INV.-EAST.EUR.A ACC LU0086828794 SEB 2-SEB E.EUR.SM+M.C. C LU0097169550 UNIRENTA OSTEUROPA A LU0106824104 SISF EMERG.EUROPE BDISAV LU0117895796 JPM-EMG EU.EQ.JPMEEE DAEO LU0122613903 F.TEM.INV-EAST.EUR. N ACC LU0133666676 DEKA-CONVERG.AKTIEN CF LU0133666759 DEKA-CONVERG.AKTIEN TF LU0146864797 DWS RUSSIA INH.LC LU0210529144 JPM-EMG EU.EQ.JPMEEE AAEO LU0225506756 JPM-RUSSIA FD JPMRF AA LU0232931963 SISF BRIC A ACC. EUR LU0449509016 HSBC GIF-BRIC EQU.A C US05551A1097 BBQ HLDGS INC. DL -,01 US49721T1016 KIORA PHARMACEUT. DL-,01