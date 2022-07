The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.07.2022. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.07.2022. ISIN Name AU000000OEX8 OILEX LTD. NL0012044762 TME PHARM.CONF.IPO EO-,01 US20676Y4035 CONDOR HOSPIT. TR. DL-,01 US72940R3003 PLURISTEM THERAPEUTICS XS1956133893 EASY TACTIC 19/23