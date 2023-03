The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.03.2023. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.03.2023. ISIN Name CA0396771093 ARCTIC FOX VENTURES INC. CA49639T2011 KINGSMEN RES DE000HLB4W20 LB.HESS.-THR.IS.19/24 DE000HLB4X03 LB.HESS.THR. IHS 19/31 DE000HLB4Y69 LB.HESS.-THR. 20/23 DE000HLB41B7 LB.HESS.-THR. 21/23 GRS208303008 INFORM P.LYKOS HO.EO 0,62 US0167441049 ALLARITY THERAPEUTICS US02208R1068 ALTRA INDL MOTION DL-,001 US05351X1019 AVAYA HLDGS CORP. DL-,001 US22530J2006 CREATIVE REALITIES US59564R5000 MIDATECH PHARMA SP.ADR/25