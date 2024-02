The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.02.2024. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.02.2024. ISIN Name AU0000198582 CENNTRO ELECTRIC GRP.LTD. CA33618F3097 FIRST RESP.TEC INC. NEW CA34987V1076 FORZA PETROLEUM LTD CA36459L1031 GAMA EXPLORATIONS INC. CA38063G2071 GOLD LINE RESOURCES LTD. CA67090W2085 NV GOLD CORPORATION SE0000382335 AUTOLIV SDR/1 DL-,01 XS2369020644 IDEA.ST.INT. 21/26 REGS XS2661184148 IDEA.ST.INT. 23/26 REGS XS2661186606 IDEA.ST.INT. 23/26 144A XS2665060070 IDEA.ST.INT. 23/26